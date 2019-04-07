12:24 | Футбол — РПЛ

"Урал" – "Енисей": стали известны стартовые составы

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"Урал" и "Енисей" объявили стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России. Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Полузащитник красноярского клуба Дмитрий Торбинский появится на поле с первых минут. Форвард уральцев Павел Погребняк остался в запасе.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Панюков.

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Ароян, Бавин, Катрич, Жигулев, Араторе, Погребняк.

"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Зотов, Сарр, Кутьин, Саркисов.

Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Комолов, Комков, Семакин, Савичев, Хубулов, Костюков.

Урал - Енисей

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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