"Урал" – "Енисей": стали известны стартовые составы

"Урал" и "Енисей" объявили стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России. Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Полузащитник красноярского клуба Дмитрий Торбинский появится на поле с первых минут. Форвард уральцев Павел Погребняк остался в запасе.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Панюков.

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Ароян, Бавин, Катрич, Жигулев, Араторе, Погребняк.

"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Зотов, Сарр, Кутьин, Саркисов.

Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Комолов, Комков, Семакин, Савичев, Хубулов, Костюков.