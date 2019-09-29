«Урал» — ЦСКА: за что назначен пенальти в ворота хозяев?
13:38
На 75-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (0:3) арбитр Павел Кукуян принял верное решение, назначив пенальти в ворота хозяев поля и вынеся предупреждение Емельянову.
В том моменте полузащитник «Урала» левой рукой, поднятой вверх, вместо вратаря парировал удар Чалова. Такой фол наказывается 11-метровым ударом и желтой карточкой. (Александр Бобров)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 849Все опросы
ЦСКА вышел на первое место в РПЛ. А кто фаворит чемпионата?
Дополнительная информация
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...