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«Урал» — ЦСКА: за что назначен пенальти в ворота хозяев?

13:38
Момент матча "Урал" - ЦСКА. Момент матча "Урал" - ЦСКА.
Момент матча "Урал" - ЦСКА.
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На 75-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (0:3) арбитр Павел Кукуян принял верное решение, назначив пенальти в ворота хозяев поля и вынеся предупреждение Емельянову.

В том моменте полузащитник «Урала» левой рукой, поднятой вверх, вместо вратаря парировал удар Чалова. Такой фол наказывается 11-метровым ударом и желтой карточкой. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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