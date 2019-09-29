На 75-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (0:3) арбитр Павел Кукуян принял верное решение, назначив пенальти в ворота хозяев поля и вынеся предупреждение Емельянову.

В том моменте полузащитник «Урала» левой рукой, поднятой вверх, вместо вратаря парировал удар Чалова. Такой фол наказывается 11-метровым ударом и желтой карточкой. (Александр Бобров)

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