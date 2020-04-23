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Упущенная победа «Спартака» после 3:0 в первом тайме, которая уволила Старкова. Это случилось 14 лет назад

10:27
23 апреля 2006 года. Москва. «Спартак» — «Москва» — 3:3. Штрафной удар у ворот красно-белых. Фото Александр Федоров, "СЭ"
23 апреля 2006 года. Москва. «Спартак» — «Москва» — 3:3. Штрафной удар у ворот красно-белых. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Ровно 14 лет назад 23 апреля 2006 года «Спартак» дома сыграл вничью с «Москвой» в 6 туре чемпионата России-2006 (3:3), при том, что после первого тайма красно-белые вели со счетом 3:0.

После этого матча главный тренер «Спартака» Александр Старков подал в отставку и исполняющим обязанности главного тренера команды Владимир Федотов. Примечательно, что главным тренером «Москвы» на тот момент был будущий тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Спартак — ФК Москва

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