Умяров рассказал, обсуждают ли в «Спартаке» судейство матча с «Сочи»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о том, обсуждают ли в команде скандальное судейство матча первого тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (2:2).

«Конечно, хотели победить, хотели начать сезон с победы, — сказал Умяров в интервью пресс-службе клуба. — Обидно, что не получилось. Конечно, в первую очередь мы смотрим на себя. Мы не забили свои моменты. Не реализовали несколько подходов и в первом тайме, и во втором. Но нужно двигаться дальше, двигаться вперед и побеждать в следующих матчах. Как не думать о судействе? Мы всегда смотрим на свою игру. О судействе мы в команде говорим уже в меньшей степени. Говорим только о себе, только о наших моментах».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Позднее он сказал, что красно-белые все же продолжат участие в турнире.