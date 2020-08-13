РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Умяров рассказал, обсуждают ли в «Спартаке» судейство матча с «Сочи»

20:01
Наиль Умяров. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наиль Умяров. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о том, обсуждают ли в команде скандальное судейство матча первого тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (2:2).

«Конечно, хотели победить, хотели начать сезон с победы, — сказал Умяров в интервью пресс-службе клуба. — Обидно, что не получилось. Конечно, в первую очередь мы смотрим на себя. Мы не забили свои моменты. Не реализовали несколько подходов и в первом тайме, и во втором. Но нужно двигаться дальше, двигаться вперед и побеждать в следующих матчах. Как не думать о судействе? Мы всегда смотрим на свою игру. О судействе мы в команде говорим уже в меньшей степени. Говорим только о себе, только о наших моментах».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Позднее он сказал, что красно-белые все же продолжат участие в турнире.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-13-nail_umyarov_glavnoye_v_igre_s_akhmatom__ispolzovat_svoi_momenty/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 61473
Все опросы
«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир