Умер первый директор Высшей школы тренеров Вячеслав Варюшин

На 85-м году жизни скончался первый директор Высшей школы тренеров Вячеслав Варюшин, сообщает пресс-служба РФС.

Школа была открыта в 1976 году. Варюшин руководил ею в течение 26 лет.

РФС выражает соболезнования родным и близким наставника.