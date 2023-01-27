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Сегодня, 16:01

Агент Скворцова прокомментировал переход игрока в «Химки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк подтверди, что защитник Лев Скворцов подписал контракт с «Химками» на полтора года.

«Контракт с «Химками» подписан, срок — полтора года, — заявил Селюк «РБ Спорт». — Молодой, перспективный парень, профессионал. За два сбора убедил всех, что он лучше тех, кто выступал на его позиции ранее.

«Химки» официально оформили трудовые отношения с 22-летним фланговым защитником «Турана» Львом Скворцовым. Соглашение с казахстанским футболистом заключено на полтора года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-skvortsova-za-dva-sbora-lev-ubedil-chto-sil-nee-vseh-na-svoej-pozitsii-v-himkah/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ФК Химки
Дмитрий Селюк
0
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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