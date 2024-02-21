Трахтенберг вспомнил, как в 19-летнем возрасте остался ночевать на базе «Спартака»

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг объяснил, почему считает московский клуб народной командой.

«В первый раз я пересек порог базы в Тарасовке в 1967 году, будто вчера. Причем я взял несколько интервью. Вот все говорят: «Почему «Спартак» — народная команда?» Николай Старостин посмотрел на часы, когда я закончил эти интервью. Мне тогда было 19 лет. И Старостин мне сказал: «Молодой человек, а куда вам ехать? Где вы живете, ведь уже достаточно поздно». Я сказал, что в Люберцах. Он сказал: «Это небезопасно. Никита Павлович, мы можем найти раскладушку для Леонида?» Он сказал: «Конечно, у Маслаченко, Логофета и Амбарцумяна есть место, чтобы поставить раскладушку». Я предупредил родителей по телефону, что останусь ночевать в Тарасовке. И, конечно, я не спал практически всю ночь. Представляете, я с кумирами детства рядом провел эту ночь. В каком еще клубе могли оставить на базе молодого человека, который впервые пересек порог этой базы? Только в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Трахтенберга.

«Спартак» был основан в 1922 году. Красно-белые являются 12-кратными чемпионами СССР, 10-кратными чемпионами России, 10-кратными обладателями Кубка СССР, 4-кратными обладателями Кубка России, а также победителями Суперкубка страны.