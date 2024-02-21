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21 февраля, 14:12

Трахтенберг вспомнил, как в 19-летнем возрасте остался ночевать на базе «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг объяснил, почему считает московский клуб народной командой.

«В первый раз я пересек порог базы в Тарасовке в 1967 году, будто вчера. Причем я взял несколько интервью. Вот все говорят: «Почему «Спартак» — народная команда?» Николай Старостин посмотрел на часы, когда я закончил эти интервью. Мне тогда было 19 лет. И Старостин мне сказал: «Молодой человек, а куда вам ехать? Где вы живете, ведь уже достаточно поздно». Я сказал, что в Люберцах. Он сказал: «Это небезопасно. Никита Павлович, мы можем найти раскладушку для Леонида?» Он сказал: «Конечно, у Маслаченко, Логофета и Амбарцумяна есть место, чтобы поставить раскладушку». Я предупредил родителей по телефону, что останусь ночевать в Тарасовке. И, конечно, я не спал практически всю ночь. Представляете, я с кумирами детства рядом провел эту ночь. В каком еще клубе могли оставить на базе молодого человека, который впервые пересек порог этой базы? Только в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Трахтенберга.

«Спартак» был основан в 1922 году. Красно-белые являются 12-кратными чемпионами СССР, 10-кратными чемпионами России, 10-кратными обладателями Кубка СССР, 4-кратными обладателями Кубка России, а также победителями Суперкубка страны.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Трахтенберг
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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