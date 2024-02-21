Трахтенберг вспомнил, как в 19-летнем возрасте остался ночевать на базе «Спартака»
Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг объяснил, почему считает московский клуб народной командой.
«В первый раз я пересек порог базы в Тарасовке в 1967 году, будто вчера. Причем я взял несколько интервью. Вот все говорят: «Почему «Спартак» — народная команда?» Николай Старостин посмотрел на часы, когда я закончил эти интервью. Мне тогда было 19 лет. И Старостин мне сказал: «Молодой человек, а куда вам ехать? Где вы живете, ведь уже достаточно поздно». Я сказал, что в Люберцах. Он сказал: «Это небезопасно. Никита Павлович, мы можем найти раскладушку для Леонида?» Он сказал: «Конечно, у Маслаченко, Логофета и Амбарцумяна есть место, чтобы поставить раскладушку». Я предупредил родителей по телефону, что останусь ночевать в Тарасовке. И, конечно, я не спал практически всю ночь. Представляете, я с кумирами детства рядом провел эту ночь. В каком еще клубе могли оставить на базе молодого человека, который впервые пересек порог этой базы? Только в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Трахтенберга.
«Спартак» был основан в 1922 году. Красно-белые являются 12-кратными чемпионами СССР, 10-кратными чемпионами России, 10-кратными обладателями Кубка СССР, 4-кратными обладателями Кубка России, а также победителями Суперкубка страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5