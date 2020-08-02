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«Улыбайтесь». Дзюба обратился к россиянам

20:29
Артем Дзюба. Фото Instagram
Артем Дзюба. Фото Instagram
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил в сторис Instagram на вопрос, как он относится к юмору.

— К юмору отношусь прекрасно, — сказал Дзюба. — Как говорили умные люди: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интелектом». Поэтому человек глупый априори не умеет шутить и не понимает шуток. А человек с хорошим юмором всегда несет позитив, от этого позитива люди заряжаются. Поэтому вам всем, уважаемые россияне и не только, — улыбайтесь, наслаждайтесь жизнью и будьте всегда приветливы.

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