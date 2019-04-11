"Улыбаться не запрещено!" Судья отвел претензию прокурора к группе поддержки Кокорина во время допроса водителя Соловчука

На заседании в Пресненском суде города Москвы был допрошен потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего"Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Во время допроса водителя Соловчука прокурор и судья не сошлись в оценке поведения девушек, которых можно назвать групповой поддержки форварда "Зенита". Женщины улыбались, гособвинитель решил сделать им замечание.

– Хочу сделать замечание слушателям, сидят две девушки и улыбаются. Ничего смешного нет!

– Улыбаться не запрещено, – ответил судья.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9 и 10 апреля выступили свидетели по данному делу.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Дмитрий Зеленов)

Водитель Соловчук дает показания. Live!