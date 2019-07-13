Украинец Скрипник рассказал, почему отказался от предложения "Локомотива"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о предложении "Локомотива" возглавить клуб. Ранее он работал в "Вердере".

– Было ли предложение от "Локомотива"? Да, – сказал Скрипник в интервью YouTube-каналу Вацко Live. - Было ли оно более привлекательным, чем у "Зари"? Да. Но мне с этим жить. Вот и все, а я этого не хочу. Я пять лет говорю с гордостью, что я – украинец. Сделал свой выбор.

Осуждаю ли украинских футболистов, которые переходят в российские клубы? Ради бога, пусть делают, что хотят. У меня главное – моя семья, родственники, любимые люди, для которых я живу. Вот моя философия жизни.