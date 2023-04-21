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Сегодня, 14:30

Уилкшир считает, что «Динамо» не хватает мышления победителя для завоевания трофеев

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист «Динамо» Люк Уилкшир рассказал корреспонденту «СЭ», чего не хватает бело-голубым для завоевания трофеев.?

«Динамо» слишком долго без трофеев, и этот вылет из Кубка России был очень болезненным. В команде есть как молодые талантливые игроки, так и опытные футболисты. Так что надеюсь, что скоро мы сможем использовать это, чтобы создать историю для клуба. Чего не хватает «Динамо», чтобы выиграть трофей? Возможно, настоящего мышления победителя. Нужно быть беспощадным", — сказал Уилкшир «СЭ».

4 апреля «Динамо» проиграло «Акрону» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, 1-4 по пен.).

После 23 туров «Динамо» идет на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Люк Уилкшир
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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