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Сегодня, 14:32

Каманцев рассказал об условиях возвращения в РПЛ судьи Кукуляка

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что арбитр Евгений Кукуляк, назначенный на матч Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и ульяновской «Волгой», сможет вновь получать назначения на игры РПЛ, если будет хорошо работать.

«Кукуляк судит в Хабаровске, будет хорошо судить — будет работать в РПЛ. Никаких отстранений по нему не было. Была низкая оценка, пропускал матчи. Как он себя чувствует? В Хабаровске узнаем, как он себя чувствует. Он говорит, что чувствует себя хорошо, посмотрим», — приводит слова Каманцева ТАСС.

В четверг, 16 марта Евгений Кукуляк был отстранен из-за ошибки, которую допустил в матче «Зенит» — «Динамо». Во втором тайме арбитр не назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что видеоарбитры рекомендовали ему назначить 11-метровый.

Источник: https://tass.ru/sport/17578731
Футбол
Первая лига
РПЛ
Евгений Кукуляк
Павел Каманцев
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3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
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 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
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 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
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 Факел 23 2 12 9 28-42 18
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