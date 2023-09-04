Угаров: «Не вижу проблем, что Акинфеев отвернулся от Фернандеса, когда пожимал руку»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мыслями об эпизоде с участием голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и защитника «Зенита» Марио Фернандеса перед матчем 7-го тура РПЛ.

Перед началом игры между армейцами и петербургским клубом (1:1) Фернандес подошел поздороваться с бывшим партнером по ЦСКА Акинфеевым. Вратарь протянул руку, но не повернулся в сторону бразильца.

«Дело не в том, как он подал руку, главное подал. Почему Дзюба не подал Семаку руку? Семак хотел подать руку Дзюбе. Уровень Семака выше, чем Дзюбы. Не хочется его оскорблять, но это просто неуважение к человеку, с которым он работал. Здесь тоже самое. Акинфеев подал Фернандесу руку, потому что они много вместе работали, много играли. Поэтому, я считаю, нужно уважать человека. Он мог ему не подавать, но совершил достойный поступок. А отвернулся, повернулся, это уже другой вопрос. Не вижу никаких проблем», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Этим летом 32-летний бразильский футболист перешел в «Зенит».