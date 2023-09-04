Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:47

Угаров: «Не вижу проблем, что Акинфеев отвернулся от Фернандеса, когда пожимал руку»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мыслями об эпизоде с участием голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и защитника «Зенита» Марио Фернандеса перед матчем 7-го тура РПЛ.

Перед началом игры между армейцами и петербургским клубом (1:1) Фернандес подошел поздороваться с бывшим партнером по ЦСКА Акинфеевым. Вратарь протянул руку, но не повернулся в сторону бразильца.

«Дело не в том, как он подал руку, главное подал. Почему Дзюба не подал Семаку руку? Семак хотел подать руку Дзюбе. Уровень Семака выше, чем Дзюбы. Не хочется его оскорблять, но это просто неуважение к человеку, с которым он работал. Здесь тоже самое. Акинфеев подал Фернандесу руку, потому что они много вместе работали, много играли. Поэтому, я считаю, нужно уважать человека. Он мог ему не подавать, но совершил достойный поступок. А отвернулся, повернулся, это уже другой вопрос. Не вижу никаких проблем», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Этим летом 32-летний бразильский футболист перешел в «Зенит».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ugarov-ne-vizhu-problem-chto-akinfeev-otvernulsya-ot-fernandesa
Игорь Акинфеев
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Денис Угаров
3
0
Читайте также
Шарапова считает, что женщины в теннисе зарабатывают несправедливо меньше мужчин
История US Open: легенды и чемпионы турнира
Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в РФ
В Китае рассказали о влиянии ракетного комплекса «Сармат» на ход СВО
Собянин запустил производство нового седана «Москвич 6»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Сочи» — «Спартак», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Спартак» в Москву
Агент Дивеева: «Восстановление идет по плану. Игорь должен уже передвигаться без костылей»
Булыкин отреагировал на празднование Фернандесом гола в ворота ЦСКА
Тарханов: «Спартак» в меньшей степени может составить конкуренцию «Зениту»
Орещук — о Буваче: «У «Динамо» великолепный, шикарный, лучший спортивный директор!»
Игонин: «Убрать изображение Фернандеса со стадиона ЦСКА — означает перечеркнуть все заслуги футболиста»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Дивеева: «Восстановление идет по плану. Игорь должен уже передвигаться без костылей»

Абидаль, Адебайор и Куарежма не дали РФС гарантий своего присутствия на матче памяти Цымбаларя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости