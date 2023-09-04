Агент Дивеева: «Восстановление идет по плану. Игорь должен уже передвигаться без костылей»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, что восстановление футболиста идет по плану.

«Восстановление идет по плану. По срокам Игорь должен уже передвигаться без помощи костылей. Дальше — физкультура, физиопроцедуры. Доктора уже будут смотреть на динамику восстановления и решать, когда можно приступать к беговым занятиям. У Игоря все нормально, он не переживает, психологически устойчив. Конечно, немного угнетает ситуация, из-за который нельзя играть, но это часть профессии, к которой он готов», — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.

26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев во всех турнирах.