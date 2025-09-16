Угальде номинировали на звание игрока сезона-2024/25 в КОНКАКАФ

Форвард «Спартака» Манфред Угальде вошел в число номинантов на звание игрока сезона-2024/25 в КОНКАКАФ.

В сезоне-2024/25 Угальде в 36 матчах во всех турнирах забил за красно-белых 18 голов и сделал 6 результативных передач, став лучшим бомбардиром РПЛ (17 голов). В сезоне-2025/26 у 23-летнего костариканца 9 матчей без результативных действий.

Также в список номинантов вошли мексиканский полузащитник «Фенербахче» Эдсон Альварес, канадский хавбек «Ювентуса» Жонатан Давид, мексиканский нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес, мексиканский форвард «Крус Асуль» Анхель Сепульведа и американский полузащитник «Байера» Малик Тилльман.