«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с «Рубином»

«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 8-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб попросил рассмотреть эпизод с назначенным в ворота команды пенальти на 23-й минуте встречи.

«Рубин» набрал 14 очков и занимает 5-е место в РПЛ. «Динамо» идет 12-м с 8 очками.