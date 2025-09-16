Дивеев: «Главное, чтобы судья хорошо работал. А женщина это или мужчина, вообще без разницы»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о женщинах-судьях в мужском футболе.

«Главное, чтобы судья хорошо работал. А женщина это или мужчина, вообще без разницы. Для меня так», — цитирует 25-летнего россиянина «РБ Спорт».

По словам защитника, если матч с его участием будет судить женщина, то он намерен вести себя по-джентельменски и не использовать нецензурную брань.

Ранее судья Вера Опейкина, работавшая на матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Пари НН» (0:1), удалила полузащитника желто-синих Мохаммада Мохеби на 85-й минуте.

26-летний иранец получил второе предупреждение — судья наказала его за неспортивное поведение. Перед этим Мохеби дотронулся до 36-летней Опейкиной. Первую желтую карточку футболист получил на 69-й минуте тоже за неспортивное поведение.