«Уфа» встала в один ряд с ЦСКА, «Зенитом» и... «Тамбовом»
В матче 10-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле обыграла «Спартак» и вновь вернула себе преимущество в очном противостоянии. На счету клуба из Башкирии пять побед при двух ничьих и четырех поражениях. При это ни один из уфимских тренеров не обыгрывал красно-белых дважды, тогда как половина успешных матчей «Спартака» связана с именем Массимо Карреры.
Матчи «Уфы» и «Спартака» в чемпионате России
|
Дата
|
Город
|
Тренер «Уфы»
|
Трене «Спартака»
|
Счет
|
Голы
|
23.08.2014
|
Пермь
|
Игорь Колыванов
|
Мурат Якин
|
1:2
|
Диегу Карлос — Дзюба-2
|
23.05.2015
|
Москва
|
Игорь Колыванов
|
Мурат Якин
|
2:1
|
Пауревич, Стоцкий — Кротов
|
17.07.2015
|
Москва
|
Игорь Колыванов
|
Дмитрий Аленичев
|
2:2
|
Ханджич, Стоцкий — Таски, Зе Луиш
|
21.05.2016
|
Уфа
|
Дмитрий Аленичев
|
3:1
|
Пауревич-2, Игбун — Мельгарехо
|
25.09.2016
|
Москва
|
Виктор Гончаренко
|
Массимо Каррера
|
1:0
|
Фатаи
|
09.04.2017
|
Уфа
|
Сергей Семак
|
Массимо Каррера
|
1:3
|
Обляков — Глушаков, Промес, Мельгарехо
|
23.07.2017
|
Уфа
|
Сергей Семак
|
Массимо Каррера
|
0:0
|
-
|
05.11.2017
|
Москва
|
Сергей Семак
|
Массимо Каррера
|
1:3
|
Игбун — Фернанду, Промес, Луиз Адриану
|
11.11.2018
|
Уфа
|
Дмитрий Кириченко
|
Рауль Рианчо
|
2:0
|
Сысуев, Бизяк
|
12.03.2019
|
Москва
|
Вадим Евсеев
|
Олег Кононов
|
0:1
|
Зе Луиш
|
20.09.2019
|
Уфа
|
Вадим Евсеев
|
Олег Кононов
|
1:0
|
Рассказов, в свои ворота
Итого: +5=2-4, мячи 14-13.
Помимо уфимцев положительный баланс встреч с красно-белыми в чемпионате имеют титулованные ЦСКА и «Зенит», а также дебютант премьер-лиги «Тамбов». Преимущество над «Спартаком» по забитым голам помимо «Зенита», «Уфы» и «Тамбова» имеет также «Москва» (+6=5-7, мячи 29-28). (Кирилл Бурдаков)
Клубы, имеющие положительный баланс в матчах против «Спартака» в чемпионате России
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
ЦСКА
|
57
|
22
|
14
|
21
|
75-77
|
80
|
Зенит
|
51
|
19
|
14
|
18
|
83-75
|
71
|
Уфа
|
11
|
5
|
2
|
4
|
14-13
|
17
|
Тамбов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3