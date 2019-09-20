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«Уфа» встала в один ряд с ЦСКА, «Зенитом» и... «Тамбовом»

20 сентября 2019, 23:35
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В матче 10-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле обыграла «Спартак» и вновь вернула себе преимущество в очном противостоянии. На счету клуба из Башкирии пять побед при двух ничьих и четырех поражениях. При это ни один из уфимских тренеров не обыгрывал красно-белых дважды, тогда как половина успешных матчей «Спартака» связана с именем Массимо Карреры.

Матчи «Уфы» и «Спартака» в чемпионате России

Дата

Город

Тренер «Уфы»

Трене «Спартака»

Счет

Голы

23.08.2014

Пермь

Игорь Колыванов

Мурат Якин

1:2

Диегу Карлос — Дзюба-2

23.05.2015

Москва

Игорь Колыванов

Мурат Якин

2:1

Пауревич, Стоцкий — Кротов

17.07.2015

Москва

Игорь Колыванов

Дмитрий Аленичев

2:2

Ханджич, Стоцкий — Таски, Зе Луиш

21.05.2016

Уфа

Сергей Томаров

Дмитрий Аленичев

3:1

Пауревич-2, Игбун — Мельгарехо

25.09.2016

Москва

Виктор Гончаренко

Массимо Каррера

1:0

Фатаи

09.04.2017

Уфа

Сергей Семак

Массимо Каррера

1:3

Обляков — Глушаков, Промес, Мельгарехо

23.07.2017

Уфа

Сергей Семак

Массимо Каррера

0:0

-

05.11.2017

Москва

Сергей Семак

Массимо Каррера

1:3

Игбун — Фернанду, Промес, Луиз Адриану

11.11.2018

Уфа

Дмитрий Кириченко

Рауль Рианчо

2:0

Сысуев, Бизяк

12.03.2019

Москва

Вадим Евсеев

Олег Кононов

0:1

Зе Луиш

20.09.2019

Уфа

Вадим Евсеев

Олег Кононов

1:0

Рассказов, в свои ворота

Итого: +5=2-4, мячи 14-13.

Помимо уфимцев положительный баланс встреч с красно-белыми в чемпионате имеют титулованные ЦСКА и «Зенит», а также дебютант премьер-лиги «Тамбов». Преимущество над «Спартаком» по забитым голам помимо «Зенита», «Уфы» и «Тамбова» имеет также «Москва» (+6=5-7, мячи 29-28). (Кирилл Бурдаков)

Клубы, имеющие положительный баланс в матчах против «Спартака» в чемпионате России

Клуб

И

В

Н

П

М

О

ЦСКА

57

22

14

21

75-77

80

Зенит

51

19

14

18

83-75

71

Уфа

11

5

2

4

14-13

17

Тамбов

1

1

0

0

2-0

3

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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