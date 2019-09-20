«Уфа» встала в один ряд с ЦСКА, «Зенитом» и... «Тамбовом»

В матче 10-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле обыграла «Спартак» и вновь вернула себе преимущество в очном противостоянии. На счету клуба из Башкирии пять побед при двух ничьих и четырех поражениях. При это ни один из уфимских тренеров не обыгрывал красно-белых дважды, тогда как половина успешных матчей «Спартака» связана с именем Массимо Карреры.

Матчи «Уфы» и «Спартака» в чемпионате России

Дата Город Тренер «Уфы» Трене «Спартака» Счет Голы 23.08.2014 Пермь Игорь Колыванов Мурат Якин 1:2 Диегу Карлос — Дзюба-2 23.05.2015 Москва Игорь Колыванов Мурат Якин 2:1 Пауревич, Стоцкий — Кротов 17.07.2015 Москва Игорь Колыванов Дмитрий Аленичев 2:2 Ханджич, Стоцкий — Таски, Зе Луиш 21.05.2016 Уфа Сергей Томаров Дмитрий Аленичев 3:1 Пауревич-2, Игбун — Мельгарехо 25.09.2016 Москва Виктор Гончаренко Массимо Каррера 1:0 Фатаи 09.04.2017 Уфа Сергей Семак Массимо Каррера 1:3 Обляков — Глушаков, Промес, Мельгарехо 23.07.2017 Уфа Сергей Семак Массимо Каррера 0:0 - 05.11.2017 Москва Сергей Семак Массимо Каррера 1:3 Игбун — Фернанду, Промес, Луиз Адриану 11.11.2018 Уфа Дмитрий Кириченко Рауль Рианчо 2:0 Сысуев, Бизяк 12.03.2019 Москва Вадим Евсеев Олег Кононов 0:1 Зе Луиш 20.09.2019 Уфа Вадим Евсеев Олег Кононов 1:0 Рассказов, в свои ворота

Итого: +5=2-4, мячи 14-13.

Помимо уфимцев положительный баланс встреч с красно-белыми в чемпионате имеют титулованные ЦСКА и «Зенит», а также дебютант премьер-лиги «Тамбов». Преимущество над «Спартаком» по забитым голам помимо «Зенита», «Уфы» и «Тамбова» имеет также «Москва» (+6=5-7, мячи 29-28). (Кирилл Бурдаков)

Клубы, имеющие положительный баланс в матчах против «Спартака» в чемпионате России