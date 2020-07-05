«Уфа» — «Урал»: почему не удален Евсеев?
5 июля 2020, 19:07
На 54-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Урал» (1:1) арбитр Сергей Лапочкин вынес предупреждение Вадиму Евсееву. После этого главный тренер хозяев, славящийся эмоциональным поведением, выдал целый набор фраз для словаря нецензурной лексики. Телекамера в тот момент показывала его крупным планом — не было видно, кому предназначались слова.
«Лучше такие вещи, которые он сейчас говорит, говорить в маске», — отметил телекомментатор. Красной карточки за сказанное Евсеев избежал, игра продолжилась. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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