На 54-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Урал» (1:1) арбитр Сергей Лапочкин вынес предупреждение Вадиму Евсееву. После этого главный тренер хозяев, славящийся эмоциональным поведением, выдал целый набор фраз для словаря нецензурной лексики. Телекамера в тот момент показывала его крупным планом — не было видно, кому предназначались слова.

«Лучше такие вещи, которые он сейчас говорит, говорить в маске», — отметил телекомментатор. Красной карточки за сказанное Евсеев избежал, игра продолжилась. (Александр Бобров)