«Уфа» — «Урал»: Эль-Кабир устроил перепалку с Евсеевым
5 июля 2020, 17:48
Нападающий «Урала» Отман Эль-Кабир устроил перепалку с главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым.
Эль-Кабир пытался оставить мяч в игре, остановив его на бровке. Евсеев вышел к самой границе технической зоны, тем самым немного помешав футболисту обработать мяч.
Эль-Кабир предъявил ему претензии. В ответ Евсеев ответил ему на повышенных тонах.
За свою несдержанность главный тренер уфимцев получил желтую карточку.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...