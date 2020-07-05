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«Уфа» — «Урал»: Эль-Кабир устроил перепалку с Евсеевым

5 июля 2020, 17:48
Ссора Эль-Кабира и Евсеева.
Ссора Эль-Кабира и Евсеева.
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Нападающий «Урала» Отман Эль-Кабир устроил перепалку с главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым.

Эль-Кабир пытался оставить мяч в игре, остановив его на бровке. Евсеев вышел к самой границе технической зоны, тем самым немного помешав футболисту обработать мяч.

Эль-Кабир предъявил ему претензии. В ответ Евсеев ответил ему на повышенных тонах.

За свою несдержанность главный тренер уфимцев получил желтую карточку.

Уфа — Урал

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