Нападающий «Урала» Отман Эль-Кабир устроил перепалку с главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым.

Эль-Кабир пытался оставить мяч в игре, остановив его на бровке. Евсеев вышел к самой границе технической зоны, тем самым немного помешав футболисту обработать мяч.

Эль-Кабир предъявил ему претензии. В ответ Евсеев ответил ему на повышенных тонах.

За свою несдержанность главный тренер уфимцев получил желтую карточку.