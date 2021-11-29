Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил пенальти в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Он сравнял счет в добавленное ко второму тайму время — 1:1.

Сам Соболев и заработал одиннадцатиметровый. Главный арбитр встречи Павел Кукуян указал на точку после подсказки ВАР.

Он зафиксировал, что в борьбе с соперником в штрафной площади Соболев получил ударом локтем в лицо.