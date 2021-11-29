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«Уфа» — «Спартак»: Соболев сравнял счет с пенальти, который был назначен с подсказки ВАР

18:56
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил пенальти в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Он сравнял счет в добавленное ко второму тайму время — 1:1.

Сам Соболев и заработал одиннадцатиметровый. Главный арбитр встречи Павел Кукуян указал на точку после подсказки ВАР.

Он зафиксировал, что в борьбе с соперником в штрафной площади Соболев получил ударом локтем в лицо.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Спартак
Голы
Никитин, 70 (1:0), Соболев, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Никитин Ботака-Иобома Журавлев Йокич (Алиев, 80 ) Касинтура Фищенко Урунов (Мрзляк, 25 ) Камилов Агаларов (Саплинов, 85 ) Кротов (Плиев, 81 )
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Кофрие (Рассказов, 68) Умяров Литвинов Промес Ломовицкий (Мельников, 76) Соболев Ларссон
Предупреждения
Кротов 37, Журавлев 38, Камилов 45, Мрзляк 54, Йокич 67, Алиев 87, Никитин 90  -  Айртон 19, Умяров 49, Рассказов 74
Удаления
Рассказов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Богданов (Верея)
ВАР
Панин (Дмитров) Воронцов (Ярославль)

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры