«Уфа» — «Спартак»: Соболев сравнял счет с пенальти, который был назначен с подсказки ВАР
18:56
Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил пенальти в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Он сравнял счет в добавленное ко второму тайму время — 1:1.
Сам Соболев и заработал одиннадцатиметровый. Главный арбитр встречи Павел Кукуян указал на точку после подсказки ВАР.
Он зафиксировал, что в борьбе с соперником в штрафной площади Соболев получил ударом локтем в лицо.
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