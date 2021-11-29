«Спартак» спасся от поражения в матче с «Уфой»
18:59
«Уфа» и «Спартак» сыгралин вничью (1:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.
Первый мяч на 70-й минуте забил Алексей Никитин. На 86-й минуте у гостей был удален Николай Рассказов. Сравнял результат Александр Соболев. На 90+5-й минуте он реализовал пенальти.
«Спартак» с 20-ю очками остается на десятом месте в турнирной таблице. У «Уфы» 16 очков и 12-е место.
В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Динамо», а «Спартак» примет «Ахмат».
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