«Спартак» спасся от поражения в матче с «Уфой»

«Уфа» и «Спартак» сыгралин вничью (1:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

Первый мяч на 70-й минуте забил Алексей Никитин. На 86-й минуте у гостей был удален Николай Рассказов. Сравнял результат Александр Соболев. На 90+5-й минуте он реализовал пенальти.

«Спартак» с 20-ю очками остается на десятом месте в турнирной таблице. У «Уфы» 16 очков и 12-е место.

В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Динамо», а «Спартак» примет «Ахмат».