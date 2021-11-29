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«Спартак» спасся от поражения в матче с «Уфой»

18:59
«Уфа» — «Спартак» — 1:0. Фото ФК «Спартак»
«Уфа» — «Спартак» — 1:0. Фото ФК «Спартак»
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«Уфа» и «Спартак» сыгралин вничью (1:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

Первый мяч на 70-й минуте забил Алексей Никитин. На 86-й минуте у гостей был удален Николай Рассказов. Сравнял результат Александр Соболев. На 90+5-й минуте он реализовал пенальти.

«Спартак» с 20-ю очками остается на десятом месте в турнирной таблице. У «Уфы» 16 очков и 12-е место.

В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Динамо», а «Спартак» примет «Ахмат».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Спартак
Голы
Никитин, 70 (1:0), Соболев, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Касинтура Никитин Ботака-Иобома Журавлев Йокич (Алиев, 80 ) Фищенко Урунов (Мрзляк, 25 ) Камилов Агаларов (Саплинов, 85 ) Кротов (Плиев, 81 )
Спартак
Селихов Кофрие (Рассказов, 68) Жиго Джикия Айртон Ломовицкий (Мельников, 76) Умяров Литвинов Промес Соболев Ларссон
Предупреждения
Кротов 37, Журавлев 38, Камилов 45, Мрзляк 54, Йокич 67, Алиев 87, Никитин 90  -  Айртон 19, Умяров 49, Рассказов 74
Удаления
Рассказов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Богданов (Верея)
ВАР
Панин (Дмитров) Воронцов (Ярославль)

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры