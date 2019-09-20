Защитник «Спартака» Николай Рассказов срезал мяч в свои ворота в матче 10-го тура чемпионата России с «Уфой».

Игрок красно-белых пытался прервать опасный прострел на дальнюю штангу, но в итоге замкнул его, поразив ворота Александра Максименко.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр