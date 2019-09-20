«Уфа» — «Спартак»: Рассказов срезал мяч в свои ворота
17:45
Защитник «Спартака» Николай Рассказов срезал мяч в свои ворота в матче 10-го тура чемпионата России с «Уфой».
Игрок красно-белых пытался прервать опасный прострел на дальнюю штангу, но в итоге замкнул его, поразив ворота Александра Максименко.
? Автогол Николая Рассказова на 13-й минуте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 20, 2019
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