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«Уфа» — «Спартак»: Рассказов срезал мяч в свои ворота

17:45
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов срезал мяч в свои ворота в матче 10-го тура чемпионата России с «Уфой».

Игрок красно-белых пытался прервать опасный прострел на дальнюю штангу, но в итоге замкнул его, поразив ворота Александра Максименко.

Уфа — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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