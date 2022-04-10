В воскресенье, 10 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге чемпионата команды сыграли вничью с Туле (1:1). А в пяти последних встречах красно-белые три раза побеждали «Арсенал».

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.