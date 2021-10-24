«Уфа» — «Рубин»: Журавлев забил гол в свои ворота и сравнял счет
Защитник «Уфы» Юрий Журавлев забил гол в свои ворота в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (1:1, второй тайм).
Это произошло на 59-й минуте.
На 19-й минуте счет в матче открыл форвард уфимцев Гамид Агаларов. Он реализовал пенальти.
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