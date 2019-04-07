"Уфа" - "Ростов": составы команд

Стали известны составы "Уфы" и "Ростова" на матч 22-го тура РПЛ.
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Никитин, Аликин, Йокич, Безденежных, Карп, Ванек, Бизяк, Игбун.
Запасные - Шафинский, Акмурзин, Сысуев, Засеев, Пуцко, Пауревич, Вомбергар, Сухов, Круговой, Кротов, Алиев.
"Ростов": Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Сигурдссон, Логашов, Паршивлюк, Норманн, Еременко, Зуев, Попов, Шомуродов.
Запасные - Абаев, Сигурдарсон, Ионов, Глебов, Зайнутдинов, Плиев, Гацкан, Щадин.
"Уфа" - "Ростов": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 11.30 (время московское)
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