"Уфа" проиграла "Карабаху" в товарищеском матче

"Уфа" уступила "Карабаху" в товарищеском матче (1:2). Единственный гол в составе уфимцев забил нападающий Ловро Бизяк.
Товарищеский матч
Голы: Зубир, 55 (0:1). Мичел, 61 (0:2). Бизяк, 75 - с пенальти (1:2).
"Уфа": Беленов, Аликин, Сухов, Табидзе, Алиев, Ванек, Фомин, Тилль, Сысуев (Бизяк, 46), Козлов, Игбун.
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