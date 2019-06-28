19:54 | Футбол — РПЛ

"Уфа" проиграла "Карабаху" в товарищеском матче

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"Уфа" уступила "Карабаху" в товарищеском матче (1:2). Единственный гол в составе уфимцев забил нападающий Ловро Бизяк

Товарищеский матч

"Уфа" - "Карабах" - 1:2 (0:0)

Голы: Зубир, 55 (0:1). Мичел, 61 (0:2). Бизяк, 75 - с пенальти (1:2). 

"Уфа": Беленов, Аликин, Сухов, Табидзе, Алиев, Ванек, Фомин, Тилль, Сысуев (Бизяк, 46), Козлов, Игбун.

Уфа - Карабах

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