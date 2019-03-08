"Уфа" пожелала удачи Фримпонгу в связи с завершением карьеры

"Уфа" пожелала удачи своему экс-полузащитнику Эммануэлу Фримпонгу, который ранее объявил о завершении карьеры. 27-летний ганец сделал это из-за хронических проблем с коленом. В последнее время он играл в чемпионатах Швеции и Кипра.

– Экс-игрок "Уфы" и лондонского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг завершил карьеру в 27 лет Воспитанник лондонского "Арсенала" Фримпонг перешел в "Уфу" в 2014 году. За 2 сезона в "Уфе" Эммануэль стал настоящей душой команды и нашел здесь много друзей. Удачи, Фримми, – говорится в сообщении.