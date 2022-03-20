«Уфа» — «Краснодар»: видео всех голов матча чемпионата России

«Краснодар» и «Уфа» не смогли выявить победителя в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ (1:1). Официальный Telegram-канал РПЛ опубликовал видео забитых мячей в этой игре.

45+1 минута: гол Алексея Ионова

84-я минута: гол Гамида Агаларова

После 22 туров РПЛ «Краснодар» с 36 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице, «Уфа» (18) расположилась на 15-й строчке.