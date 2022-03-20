Как Слуцкий и Березуцкий пожали друг другу руки после разгрома «Рубина» от ЦСКА. Видео

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и его коллега из ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ пожали друг другу руки.

Слуцкий выглядел расстроенным и довольно быстро отвернулся, в то время как Березуцкий ему что-то говорил.

Напомним, что встреча завершилась разгромом казанского клуба со счетом 6:1.

Алексей и Василий Березуцкие работали вместе со Слуцким в нидерландском «Витессе». Кроме того, братья выступали под его руководством в ЦСКА.