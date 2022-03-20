«Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью

«Уфа» ушла от поражения в матче с «Краснодаром»

«Краснодар» и «Уфа» обменялись голами в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Игра закончилась со счетом 1:1.

Первый гол был забит на 45+1 минуте хавбеком «быков» Алексеем Ионовым. На 84-й минуте форвард хозяев Гамид Агаларов реализовал пенальти и сравнял счет.

После 22 туров РПЛ «Краснодар» с 36 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице, «Уфа» (18) расположилась на 15-й строчке.

«Краснодар» в следующем туре сыграет с московским «Динамо» (3 апреля), «Уфа» встретится с «Крыльями Советов» (2 апреля). Оба матча начнутся в 14.00 (мск).