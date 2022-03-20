Сайманов не стал отвечать на вопрос об отставке Слуцкого

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов после завершения матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (1:6) не стал отвечать на вопрос о возможной отставке главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

— Что происходит с «Рубином»? Проиграли. Разгром? В этот раз — да, — заявил Сайманов.

ЦСКА с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на шесть баллов. «Рубин» (25) располагается на десятой строчке.

В следующем туре ЦСКА примет екатеринбургский «Урал» 3 апреля, а «Рубин» двумя днями ранее сыграет дома с подмосковными «Химками».