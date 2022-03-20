В Москве на «ВЭБ Арене» ЦСКА принимает «Рубин» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Официальный Telegram-канал РПЛ опубликовал видео забитых мячей в этой игре.

5-я минута: гол Юсуфа Языджи

11-я минута: гол Жан-Филиппа Гбамена

24-я минута: гол Хесуса Медины

26-я минута: гол Хорхе Карраскаля

38-я минута: гол Константина Кучаева

67-я минута: второй гол Языджи

85-я минута: третий гол Языджи

(видео появится позже)

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».