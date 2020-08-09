«Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
16:03
Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Краснодар». Начало игры — в 17.00 (мск).
Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Безденежных, Голубев, Карп, Агаларов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Сулейманов, Кутовой.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 14381Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...