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«Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

16:03
«Уфа» на своем поле принимает «Краснодар». Фото Виталий Тимкив
«Уфа» на своем поле принимает «Краснодар». Фото Виталий Тимкив
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Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Краснодар». Начало игры — в 17.00 (мск).

Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Безденежных, Голубев, Карп, Агаларов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Сулейманов, Кутовой.

Уфа — Краснодар

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13645.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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