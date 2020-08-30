В матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» примет «Динамо». Стали известны стартовые составы команд.

В основе москвичей выйдет защитник Дмитрий Скопинцев. Игрок был удален в матче прошлого тура против «Зенита» (1:0), но затем его красная карточка была отменена на заседании КДК РФС.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Кротов, Алиев, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Табидзе, Голубев, Карп, Белоусов, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Моро, Шиманьски, Нжи, Комличенко.

Запасные: Лещук, Яруков, Плиев, Морозов, Каборе, Грулев, Карапузов, Москвичев, Филипп, Игбун.