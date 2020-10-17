«Уфа» арендовала защитника «Динамо» Морозова
Защитник Григорий Морозов продолжит карьеру в «Уфе». Клуб взял 26-летнего игрока в аренду у «Динамо», сообщает сайт уфимцем
В академии московского «Динамо» Морозов оказался в 2012-м году, после чего через молодежку пробился в основной состав.
За главную команду бело-голубых сыграл 119 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://fcufa.pro/component/k2/grigorij-morozov-prodolzhit-svoyu-kareru-v-fk-ufa