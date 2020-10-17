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«Уфа» арендовала защитника «Динамо» Морозова

14:54
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Защитник Григорий Морозов продолжит карьеру в «Уфе». Клуб взял 26-летнего игрока в аренду у «Динамо», сообщает сайт уфимцем

В академии московского «Динамо» Морозов оказался в 2012-м году, после чего через молодежку пробился в основной состав.

За главную команду бело-голубых сыграл 119 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Дополнительная информация:

http://fcufa.pro/component/k2/grigorij-morozov-prodolzhit-svoyu-kareru-v-fk-ufa

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