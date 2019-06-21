"Удачи Вам в Лиге Чемпионов!" Геркус обратился к Галицкому

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Твиттере поздравил "Краснодар" и владельца команды Сергея Галицкого с попаданием в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.

Геркус прикрепил скриншот уведомлений Твиттера, где видно, что Галицкий стал читать бывшего президента "Локо".

– Спасибо! И удачи Вам в Лиге Чемпионов!!! – написал в Твиттере Геркус.

✌️Спасибо! И удачи 🍀 Вам в Лиге Чемпионов!!! 🐃💪 pic.twitter.com/lRQD3jPO1e — Илья Геркус (@ilgerkus) 21 июня 2019 г.

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