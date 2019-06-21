12:55 | Футбол — РПЛ

"Удачи Вам в Лиге Чемпионов!" Геркус обратился к Галицкому

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Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Твиттере поздравил "Краснодар" и владельца команды Сергея Галицкого с попаданием в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.

Геркус прикрепил скриншот уведомлений Твиттера, где видно, что Галицкий стал читать бывшего президента "Локо".

– Спасибо! И удачи Вам в Лиге Чемпионов!!! – написал в Твиттере Геркус.

 

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