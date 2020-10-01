«Удачи, Э, кривоногий». Карпин в своем стиле попрощался с Шомуродовым

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин попрощался с нападающим Элдором Шомуродовым, перешедшим в «Дженоа».

«Удачи, Эльдорик! Спасибо за все, футболистик ты наш!», — написал у себя в Instagram Карпин.

Позднее Шомуродов поблагодарил Карпина в комментариях за поддержку, а специалист ответил игроку в своем стиле.

«Спасибо за все, тренер!», — написал новичок «Дженоа».

«Не за что, кривоногий», — ответил Карпин.