«Удачи, Э, кривоногий». Карпин в своем стиле попрощался с Шомуродовым
17:13
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин попрощался с нападающим Элдором Шомуродовым, перешедшим в «Дженоа».
«Удачи, Эльдорик! Спасибо за все, футболистик ты наш!», — написал у себя в Instagram Карпин.
Позднее Шомуродов поблагодарил Карпина в комментариях за поддержку, а специалист ответил игроку в своем стиле.
«Спасибо за все, тренер!», — написал новичок «Дженоа».
«Не за что, кривоногий», — ответил Карпин.
Переписка Карпина и Шомуродова в комментариях. Фото —