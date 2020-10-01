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«Удачи, Э, кривоногий». Карпин в своем стиле попрощался с Шомуродовым

17:13
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Переписка Карпина и Шомуродова в комментариях. Фото -
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин попрощался с нападающим Элдором Шомуродовым, перешедшим в «Дженоа».

«Удачи, Эльдорик! Спасибо за все, футболистик ты наш!», — написал у себя в Instagram Карпин.

Позднее Шомуродов поблагодарил Карпина в комментариях за поддержку, а специалист ответил игроку в своем стиле.

«Спасибо за все, тренер!», — написал новичок «Дженоа».

«Не за что, кривоногий», — ответил Карпин.

Переписка Карпина и Шомуродова в комментариях. Фото -
Переписка Карпина и Шомуродова в комментариях. Фото —

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