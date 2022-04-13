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Экс-форвард «Рубина» Милошевич: «После победы над «Зенитом» со счетом 4:1 Бердыев полтора часа говорил о наших ошибках»

Бывший нападающий «Рубина» Милошевич вспомнил о работе с Курбаном Бердыевым
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич вспомнил о работе под руководством Курбана Бердыева в казанском клубе.

«Прежде всего, он был очень умным. Он знал практически все о современном футболе. Он был также очень скрупулезным, учитывал каждую возможную деталь касательно обороны, атаки — ничего не упускал. Все было важно — каждый день, на каждой тренировке и каждую секунду матча. Вот почему для меня он один из лучших европейских тренеров.
Когда я был директором сборных Сербской ассоциации футбола, я рассказывал молодым футболистам о том, как на следующей день после победы мы не отдыхали, а усердно тренировались. Затем же тренер анализировал игру — Курбан полтора часа говорил о наших ошибках. Это очень забавно, потому что мы победили 4:1, но тренер указывал нам на то, где мы ошиблись и что сделали не так», — приводит «Газета.Ru» слова Милошевича.

Милошевич выступал за «Рубин» в 2008 году. Вместе с казанским клубом он стал чемпионом России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/13/17562566.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Курбан Бердыев
Саво Милошевич
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