Экс-форвард «Рубина» Милошевич: «После победы над «Зенитом» со счетом 4:1 Бердыев полтора часа говорил о наших ошибках»

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич вспомнил о работе под руководством Курбана Бердыева в казанском клубе.

«Прежде всего, он был очень умным. Он знал практически все о современном футболе. Он был также очень скрупулезным, учитывал каждую возможную деталь касательно обороны, атаки — ничего не упускал. Все было важно — каждый день, на каждой тренировке и каждую секунду матча. Вот почему для меня он один из лучших европейских тренеров.

Когда я был директором сборных Сербской ассоциации футбола, я рассказывал молодым футболистам о том, как на следующей день после победы мы не отдыхали, а усердно тренировались. Затем же тренер анализировал игру — Курбан полтора часа говорил о наших ошибках. Это очень забавно, потому что мы победили 4:1, но тренер указывал нам на то, где мы ошиблись и что сделали не так», — приводит «Газета.Ru» слова Милошевича.

Милошевич выступал за «Рубин» в 2008 году. Вместе с казанским клубом он стал чемпионом России.