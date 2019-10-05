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У Жоаозинью сильный ушиб пятки

17:21
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Полузащитник «Динамо» Жоаузинью получил травму по ходу матча 12 тура премьер-лиги с «Оренбургом».

Медицинский штаб бело-голубых провел в одной из клиник города оперативное обследование покинувшего поле в конце первого тайма игрока. По его итогу динамовцу диагностирован сильный ушиб пятки.

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