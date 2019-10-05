У Жоаозинью сильный ушиб пятки

Прямо по ходу матча #ОренбургДинамо медицинский штаб бело-голубых провёл в одной из клиник города оперативное обследование покинувшего поле в конце первого тайма Жоаозинью. По его итогу динамовцу диагностирован сильный ушиб пятки pic.twitter.com/SyVGbQjcxv