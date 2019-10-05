У Жоаозинью сильный ушиб пятки
17:21
Полузащитник «Динамо» Жоаузинью получил травму по ходу матча 12 тура премьер-лиги с «Оренбургом».
Медицинский штаб бело-голубых провел в одной из клиник города оперативное обследование покинувшего поле в конце первого тайма игрока. По его итогу динамовцу диагностирован сильный ушиб пятки.
Прямо по ходу матча #ОренбургДинамо медицинский штаб бело-голубых провёл в одной из клиник города оперативное обследование покинувшего поле в конце первого тайма Жоаозинью. По его итогу динамовцу диагностирован сильный ушиб пятки pic.twitter.com/SyVGbQjcxv— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 5 октября 2019 г.
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