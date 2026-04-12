ЦСКА — «Сочи»: гости ведут в счете после первого тайм

«Сочи» ведет в счете в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА -1:0. Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

На 11-й минуте встречи нападающий сочинцев Мартин Крамарич забил гол с пенальти. назначенный судьей Сергеем Цыганком после того, как защитник армейцев Жоао Виктор наступил на ногу Вячеславу Литвинову в собственной штрафной.