«У нас что, на дворе 37-й год?» Мать арбитра Казарцева пожаловалась на травлю сына

Зинаида Александровна, мать арбитра Василия Казарцева, рассказала, как ее семья тяжело переживает критику в адрес арбитра. В первом туре Казарцев судил игру «Спартак» — «Сочи» (2:2) и назначил два спорных пенальти в ворота гостей. После встречи его отстранили от судейства и проверили на полиграфе.

— После этого матча вся наша семья находится в таком состоянии, которое я не пожелаю больше никому, — цитирует «Фонтанка» мать Казарцева. — Васиному папе 75 лет, мне — 64. У нас есть бабушка — 87 лет. Скорая помощь все эти дни от нее не отходит, потому что она и так инсульт перенесла, а после того, как всё услышала и узнала, плачет каждый день. Мы ее все вместе успокаиваем. Она мне постоянно говорит: «Дочка, да разве так можно? За что человека так затравили? Да разве он у нас преступник? Он разве убил кого-то, ограбил, поджег что-то?» На всех каналах два дня показывали его. Сказали, что он некомпетентный. Но по сути дела что произошло в моменте со вторым пенальти? В том положении, в котором он находился, ему показалось, что было нарушение. А потом, когда этот момент рассмотрели со всех ракурсов по миллиметрам, поняли, что не было нарушения. А он-то этот момент видел вживую. А ВАР ему подтвердил.

Ну, хорошо, ошибся ВАР, ошибся арбитр. Мы все живые люди, и каждый из нас может ошибиться. Но это техническая ошибка, за которую не бывает высшей меры наказания. А ведь генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов требует дисквалифицировать Васю пожизненно. Он только вчера приехал из Москвы. Он сейчас у нас, в Воронежской области. В Москве вчера он был шесть часов на полиграфе.

И вот про этот полиграф. У нас что, на дворе 37-й год? На полиграф вызывают кого? Преступников, предателей, шпионов. А вызов на полиграф за техническую ошибку — это прямое унижение человека. Вот с их стороны это подлость.