У Москалева три ключевых ошибки в двух матчах. Он снова получил назначение

Сегодня департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 4-го тура чемпионата России-2023/24. Игру «Динамо» — «Балтика» 13 августа должен судить Владимир Москалев.

Эпизод матча «Сочи» — «Ахмат».

Отметим, что 6 августа в ходе встречи «Сочи» — «Ахмат» (1:2) на 17-й и 79-й минутах ВАР Москалев дважды не вмешался в действия судьи Павла Шадыханова. В результате ошибочно не назначены два 11-метровых удара в ворота гостей.

Эпизод матча «Рубин» — «Локомотив».

А 8 августа на 45-й минуте матча «Рубин» — «Локомотив» (0:1) Москалев ошибочно не зафиксировал фол Максима Ненахова и не показал ему красную карточку.