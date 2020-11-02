Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. На девятой компенсированной минуте голкипер отразил пенальти от форварда хозяев Гармана Онугхи и позволил москвичам набрать три очка.

«Наверное, у меня еще не было таких матчей. Весь матч практически я не вступал в игру, один удар был в створ ворот, а потом два пенальти в концовке. Пенальти? Были нюансы, которые не позволили мне отбить первый мяч. Во время второго удара я четко понимал, что буду делать. Не без доли везения, но справился», — сказал Шунин в эфире YouTube-канала клуба.