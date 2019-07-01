У Маркизио есть варианты продолжения карьеры

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о восстановлении от травмы. Ранее появилась информация, что он может покинуть клуб в качестве свободного агента.

– Теперь я пытаюсь вылечиться и лучше закончить реабилитацию. Еще немного, потом посмотрим, – цитирует Corriere dello Sport полузащитника.

Также он отметил, что у него есть варианты продолжения карьеры.

Как сообщал ранее "СЭ", "Зенит" планирует досрочно расторгнуть контракт и предложить Маркизио сумму, равную половине зарплаты футболиста за этот срок – около 1,5 миллиона евро. А всего полное финансовое обеспечение договора с хавбеком с учетом подписного бонуса могло бы составить около 13 миллионов евро за два сезона.