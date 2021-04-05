Соболев: «Каждый раз, когда забиваю второй гол, думаю: «Блин, когда же забью третий?»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» (3:2) в 24-м туре Тинькофф РПЛ.

«Наверное, это один из самый тяжелых матчей в сезоне. С «Динамо» был примерно такой же. Но все хорошо, выиграли, все довольны. Так что ничего страшного, что матч был тяжелый. Главное — победа.

Когда с дублей перейду на хет-трики? Честно, еще ни одного хет-трика в Премьер-Лиге не сделал. Каждый раз, когда забиваю второй, думаю: «Блин, когда же забью третий?» Ничего страшного, дубль — тоже хорошо. Когда начало матча, не думаю о хет-трике, а когда забиваю второй всегда есть мысли: «Может быть, сейчас?» Но, опять же, выиграли и это самое главное.

С чем связана такая результативность? Тяжело ответить на такой вопрос. Наверное, хорошо работаю и мне это воздается в игре.

Показалось, что обе команды завелись с самого начала? Было много болельщиков, и из-за этого был очень хороший накал, все бились. Игра тяжелая, но очень интересная. Болельщики кричат, такие матчи — это очень круто.

Сильно ли было слышно болельщиков на трибунах? Я пришел в «Спартак», когда уже пандемия началась. Можно сказать, это мой первый выезд, когда столько болельщиков. Перед игрой гуляли — весь Ростов был в спартаковских болельщиках. Очень круто. Наверное, в первый раз такой выезд застал.

Знал ли, что дождь считается спартаковской погодой? Честно, нет. Но я очень люблю играть в дождь. Для меня это легче маленько. Почему? Легче дышится, хотя и подустал в конце. Это футбольная погода", — сказал Соболев в эфире клубного YouTube-канала.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита», у которого матч в запасе, на одно очко. «Ростов» с 37 очками — на восьмой строчке.