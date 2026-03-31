В Федерации футбола Армении назвали несерьезной травму Сперцяна

В пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА) прокомментировали травму полузащитника национальной команды и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

29 марта главный тренер сборной Армении Егише Меликян заявил, что 25-летний футболист пропустит около двух недель из-за повреждения. Он не сыграл в товарищеском матче против Белоруссии (1:2).

«Результат магнитно-резонансной томографии показал, что травма Эдуарда не очень серьезная. У него было большое желание играть, однако для тренерского штаба сборной Армении по футболу приоритетом является здоровье игрока. В данный момент Сперцян уже не находится в расположении национальной команды и вернулся в «Краснодар», поэтому просим обращаться за дальнейшими разъяснениями в клуб», — цитирует ответ пресс-службы ФФА «РБ Спорт».

«Краснодар» 12 апреля на выезде сыграет с «Зенитом» в 24-м туре РПЛ. Перед этим «быки» встретятся с «Ахматом» в 23-м туре (4 апреля) и московским «Динамо» в финале пути РПЛ FONBET Кубка России (8 апреля).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max