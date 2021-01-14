У Алексея Березуцкого разногласия с Бабаевым, но он пока не принял решения уходить из ЦСКА
Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий имеет разные взгляды с генеральным директором клуба Романом Бабаевым на развитие детско-юношеского футбола.
Как стало известно «Матч ТВ», разногласие двух руководителей может привести к уходу из клуба Березуцкого. Он остался недоволен работой футбольной школы, а его предложения по ее развитию не нашли понимания у Бабаева.
Отметим, что альтернативных вариантов продолжения карьеры у Алексея Березуцкого на данный момент нет.
Ранее появилась информация, что Березуцкий покинет клуб уже этой зимой из-за разногласий с руководством.
Напомним, что на днях ЦСКА покинул один из тренеров ДЮСШ Евгений Варламов. Ранее армейцы не стали продлевать контракты с тренерами основного состава — Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1298793_Aleksej_Berezuckij_ne_prinal_okonchatelnogo_reshenija_ob_uhode_iz_CSKA_U_nego_raznoglasija_s_Babajevym
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