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У Алексея Березуцкого разногласия с Бабаевым, но он пока не принял решения уходить из ЦСКА

15:00
Алексей Березуцкий. Фото ПФК ЦСКА
Алексей Березуцкий. Фото ПФК ЦСКА
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Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий имеет разные взгляды с генеральным директором клуба Романом Бабаевым на развитие детско-юношеского футбола.

Как стало известно «Матч ТВ», разногласие двух руководителей может привести к уходу из клуба Березуцкого. Он остался недоволен работой футбольной школы, а его предложения по ее развитию не нашли понимания у Бабаева.

Отметим, что альтернативных вариантов продолжения карьеры у Алексея Березуцкого на данный момент нет.

Ранее появилась информация, что Березуцкий покинет клуб уже этой зимой из-за разногласий с руководством.

Напомним, что на днях ЦСКА покинул один из тренеров ДЮСШ Евгений Варламов. Ранее армейцы не стали продлевать контракты с тренерами основного состава — Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1298793_Aleksej_Berezuckij_ne_prinal_okonchatelnogo_reshenija_ob_uhode_iz_CSKA_U_nego_raznoglasija_s_Babajevym

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