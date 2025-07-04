Бистрович о Пьяниче: «Казалось, что он играет в ЦСКА уже несколько лет»

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью «СЭ» отреагировал на уход из команды полузащитника Миралема Пьянича.

ЦСКА объявил об уходе Бистровича и Пьянича по окончании сезона-2024/25.

«Всем было приятно не только играть, но и находиться в раздевалке с таким футболистом. Он всегда помогал, много общался на поле и за его пределами. Как только Миралем пришел в ЦСКА, то сразу же влился в коллектив. Казалось, что он играет здесь уже несколько лет. Буду скучать по нему», — сказал Бистрович «СЭ».

Пьянич провел за ЦСКА 25 матчей и отдал три голевые передачи.