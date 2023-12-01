Семак оценил уровень «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о нынешнем уровне «Локомотива» перед матчем с железнодорожниками в 17-м туре РПЛ.
— В целом многие считали, что «Локомотив» может претендовать на высокие места и борьбу за медали, а сейчас команда идет только на восьмом месте. Ваше мнение об этой команде, ее потенциале, чем она опасна?
— По поводу потенциала вы сами сказали. В прошлом сезоне до встречи с нами команда очень уверенно провела весеннюю часть. В этом сезоне с точки зрения того же результата, наверное, все не так, как хотелось бы. Но мы не знаем, что конкретно и какие проблемы есть. На то и есть главный тренер, чтобы решать эти проблемы, двигаться вперед. Ничего страшного не случилось. Команда хорошая, укомплектована качественными российскими игроками, поэтому результат придет со временем. Чемпионат у нас достаточно сложный. У всех команд есть шансы: у кого-то их больше, у кого-то их становится меньше в ходе сезона. Мы должны стараться думать о своей игре и не опускаться ниже своего уровня, использовать наши возможности для того, чтобы результат был максимально стабильным. У нас много своих проблем, нам есть о чем думать.
— Будете ли вы напоминать команде о результате первой встречи на «Газпром Арене», или все и так все помнят и лишнее напоминание не требуется в плане мотивации?
— Мотивация у нас абсолютно на каждую игру на должном уровне. По поводу поражения... У нас в этом сезоне их уже пять плюс еще два в товарищеских играх. Поэтому если каждый раз напоминать... У нас есть на чем концентрироваться — на своей игре, своих ошибках. Если будем меньше ошибаться, будет меньше поражений. Логика абсолютно простая. Ребята только-только забрались на первое место. Понимаем, что удержаться на нем сложно. Но со своей стороны каждый на своем участке работы будет прилагать все усилия, чтобы показывать хорошую игру и добиваться хорошего результата.
Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 3 декабря и начнется в 16.30 (мск).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3