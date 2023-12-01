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Сегодня, 12:50

Семак оценил уровень «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о нынешнем уровне «Локомотива» перед матчем с железнодорожниками в 17-м туре РПЛ.

— В целом многие считали, что «Локомотив» может претендовать на высокие места и борьбу за медали, а сейчас команда идет только на восьмом месте. Ваше мнение об этой команде, ее потенциале, чем она опасна?

— По поводу потенциала вы сами сказали. В прошлом сезоне до встречи с нами команда очень уверенно провела весеннюю часть. В этом сезоне с точки зрения того же результата, наверное, все не так, как хотелось бы. Но мы не знаем, что конкретно и какие проблемы есть. На то и есть главный тренер, чтобы решать эти проблемы, двигаться вперед. Ничего страшного не случилось. Команда хорошая, укомплектована качественными российскими игроками, поэтому результат придет со временем. Чемпионат у нас достаточно сложный. У всех команд есть шансы: у кого-то их больше, у кого-то их становится меньше в ходе сезона. Мы должны стараться думать о своей игре и не опускаться ниже своего уровня, использовать наши возможности для того, чтобы результат был максимально стабильным. У нас много своих проблем, нам есть о чем думать.

— Будете ли вы напоминать команде о результате первой встречи на «Газпром Арене», или все и так все помнят и лишнее напоминание не требуется в плане мотивации?

— Мотивация у нас абсолютно на каждую игру на должном уровне. По поводу поражения... У нас в этом сезоне их уже пять плюс еще два в товарищеских играх. Поэтому если каждый раз напоминать... У нас есть на чем концентрироваться — на своей игре, своих ошибках. Если будем меньше ошибаться, будет меньше поражений. Логика абсолютно простая. Ребята только-только забрались на первое место. Понимаем, что удержаться на нем сложно. Но со своей стороны каждый на своем участке работы будет прилагать все усилия, чтобы показывать хорошую игру и добиваться хорошего результата.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 3 декабря и начнется в 16.30 (мск).

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1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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 - : -
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